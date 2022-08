À Bruxelles, les Journées du patrimoine, rebaptisées "Heritage Days", auront pour thème la colonisation dans l'espace public

Les Journées du Patrimoine ou "Heritage Days" des 17 et 18 septembre donneront dans la capitale une place de choix aux "traces de la colonisation" dans l'espace public. Pour la première fois, des ambassades installées à Bruxelles ouvriront également leurs portes durant ce week-end, communique jeudi le secrétaire d'État bruxellois en charge de l'Urbanisme et du Patrimoine, Pascal Smet.

"Les Journées du Patrimoine, les Heritage Days, nous offrent une occasion unique de nous plonger dans notre histoire. Pas pour juger, mais simplement pour apprendre et mieux comprendre", explique le secrétaire d'État en introduction du programme officiel de ces Journées. "Parce que la Lever House (hôtel classé qui a accueilli l'entreprise des frères Lever, ancêtre d'Unilever, et dont le hall arbore des statues de "Congolais", NDLR) en dit beaucoup sur notre pays. Parce que les bois utilisés par Horta viennent souvent du Congo".

Conférences, visites et promenades sont prévues autour des affiches et publicités de l'époque coloniale, des traces architecturales du commerce de denrées alimentaires africaines, des vestiges de l'administration coloniale, des personnalités de cette époque (Léopold II, Brialmont, Stanley, Stoclet, le Baron Lambert) encore mises en valeur aujourd'hui via les noms de rue ou statues, etc. Il est proposé de (re)découvrir plusieurs lieux bien connus, à travers un nouveau prisme, comme le Palais des Beaux-Arts, l'ancien hôtel van Eetvelde, le plateau du Heysel ou le parc du Cinquantenaire. Plusieurs "promenades décoloniales" sont au programme, dans différents quartiers.

Le programme, fourni, propose aussi des "incontournables", hors du thème des traces de la colonisation, ainsi que des visites de plusieurs ambassades, résidences d'ambassadeur ou centres culturels dépendant de l'étranger. Parmi les ambassades à visiter figurent celles du Ghana, du Pakistan, d'Afrique du Sud, des Émirats Arabes Unis, du Kazakhstan, du Nicaragua, de Bulgarie, du Kenya, d'Albanie, ...

Pour certaines visites ou activités, une réservation est requise, via le site internet des "Heritage Days". Les réservations sont ouvertes à partir du 1er septembre.

Un deuxième week-end "Heritage Days" aura lieu les 23-24-25 septembre, centré sur le "matrimoine".