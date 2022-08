Camionnette folle dans le centre de Bruxelles: le suspect aurait "disjoncté" à cause du "nouveau plan de mobilité"

Ce vendredi peu avant 13h, une camionnette a percuté plusieurs personnes installées en terrasse sur la rue Saint-Michel, à proximité de la rue Neuve à Bruxelles. Le bilan définitif fait état de 3 blessés légers, soignés sur place. Aucun transfert à l’hôpital n’était nécessaire.

Acte délibéré ou accidentel ? Des témoignages recueillis par la police juste après les faits laissaient entendre que le véhicule, qui roulait à vive allure, aurait volontairement percuté les personnes en terrasse. Vers 18h vendredi, Willemien Baert, du parquet de Bruxelles, est revenu sur l'incident lors d'une conférence de presse. Très peu d'informations ont été communiquées par les autorités, prudentes tant que l'enquête est en cours. Il a été confirmé qu'un suspect avait été interpellé et qu'il était auditionné. "Les faits font penser à des attentats et c'est en effet une piste mais ce n'est certainement pas la seule. Toutes les pistes sont sur la table et font l'objet d'une enquête, y compris un éventuel accident de la circulation", a affirmé Willemien Baert. "Plusieurs sources confient que la piste de l'attentat est toutefois la moins privilégiée".

De nombreuses sources ont rapidement indiqué dans l'après-midi de vendredi qu'un suspect avait été interpellé à Anvers. La Libre dévoilait alors qu'il s'agissait d'un certain M.G., un jeune homme né en 1994 en Belgique. Il n'est pas connu de la justice pour des faits de terrorisme. Bien qu'il ait été retrouvé à Anvers, l'individu n'a aucun lien avec les réseaux de narcotrafiquants qui secouent la métropole anversoise. En fin de journée, un appartement situé à Saint-Josse-ten-Noode a été perquisitionné. C'est là que vivrait le suspect avec sa mère et sa sœur.

Ce samedi, alors que l'enquête suit son cours, de nouvelles informations fuitent au sujet du suspect. Plusieurs médias flamands rapportent que M.G., d'origine turque, est en fait coursier pour la société de livraison DPD. Selon Het Laatste Nieuws, lors des faits, il devait certainement livrer quelque chose dans le quartier quand les choses ont mal tourné. "Il a pété les plombs", affirment plusieurs sources à HLN. "Il était frustré par le nouveau plan de mobilité bruxellois et a foncé à toute allure dans la ruelle Saint-Michel, très fréquentée", indiquent nos confrères. Ceux-ci ajoutent que l'individu serait déjà connu des services de police pour des faits de coups et blessures.

HLN précise qu'après avoir laissé la camionnette du côté Saint-Josse-ten-Noode, le chauffard avait pris la fuite en voiture jusqu'à Anvers où vit une autre de ses soeurs. C'est à Anvers qu'il a finalement pu être arrêté.

A noter que M.G. n'était pas le propriétaire de la camionnette. Le propriétaire de celle-ci était en vacances en Turquie et c'est son frère qui l'avait prêtée au suspect.

L'interrogatoire du suspect permettra d'y voir plus clair sur les raisons précises qui l'ont conduit à cette folie.