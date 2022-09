Le festival Fiesta Latina, au Bois de la Cambre, est quasi sold out

Le festival Fiesta Latina mettra une nouvelle fois le feu au Bois de la Cambre ces 2, 3 et 4 septembre en proposant une multitude d'activités qui sentent bon le soleil et les vacances, indiquent les organisateurs de l'événement qui commence ce vendredi. Concerts et musique traditionnelle, mercadillos, danse et DJ sets vont en effet rythmer le Carrefour des Attelages le temps d'un week-end qui se veut "caliente".

Au menu de cette édition, l'équipe de Rio Sensation prendra une nouvelle fois possession des platines de sa propre scène pour faire danser les festivaliers sur des sons latino, reggaeton et baile funk.

Le collectif Baile Baile sera, quant à lui, aux manettes d'une nouvelle scène en proposant un line-up 100% latino durant les trois jours du festival.

Le festival proposera également de multiples activités culturelles, ludiques et sportives pour petits et grands avec des cours de salsa, merengue, reggaeton, bachata, samba et zumba, des concours de limbo sans oublier les combats de lucha libre proposés par les catcheurs de la Brussels Young Wrestling Style.