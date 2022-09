Le Gordel a enregistré 8.700 participants

Le Gordel, la randonnée pour promeneurs et cyclistes organisée chaque année dans la périphérie flamande de Bruxelles (Vlaamse Rand) afin d'en rappeler le caractère flamand, a enregistré 8.700 participants inscrits, a indiqué lundi Ben Weyts, le ministre flamand des Sports et compétent pour le "Vlaamse Rand".

Après deux éditions perturbées par la pandémie de Covid-19, qui avait forcé les organisateurs à étaler leur randonnée sur une semaine, l'événement politico-sportif a cette fois pu se dérouler normalement.

Partis depuis le Jardin botanique de Meise et du domaine provincial de Huizingen, quelque 8.700 promeneurs et cyclistes ont parcouru le "Vlaamse Rand", sur une distance de 5 à 14 kilomètres pour les piétons, et de 21 à 100 kilomètres pour les deux-roues.

La nouveauté cette année résidait dans le "Gordelcross", un parcours de cross qui démarrait de Huizingen. Animations et spectacles se sont succédé toute la journée à Meise tandis que le groupe de musique #LikeMe s'est produit à Huizingen.

Un arbre a également été planté pour chaque participant inscrit, comme ce fut le cas lors des deux dernières éditions.