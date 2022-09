L'ULB fête les 100 ans du Solbosch: le programme des activités

Pour célébrer les 100 ans du campus du Solbosch, l’ULB a organisé, de septembre à décembre 2022, de nombreuses activités festives, culturelles et scientifiques, en collaboration avec la Région de Bruxelles-capitale et les communes de Bruxelles et d’Ixelles.

C'est en 1922 que les autorités de l'ULB et de la Ville de Bruxelles décident d'implanter l'université sur le campus du Solbosch. Un an plus tard, les premiers cours sont donnés aux premiers étudiants. Dès 1930, l'ensemble des facultés rejoignent le campus du Solbosch, à l'exception de la Faculté de Médecine située à côté de l'hôpital Saint-Pierre. Aujourd'hui, plus de 37.000 étudiants fréquentent les huit sites et campus de l'ULB.

"Le centenaire du campus du Solbosch est l'anniversaire d'un lieu emblématique de la Ville de Bruxelles, parfaitement intégré dans la cité et qui entre en résonance avec sa vie sociale, économique et culturelle", souligne Annemie Schaus, rectrice de l'ULB.

"La présence de milliers d'étudiants crée une émulation certaine. Ces derniers participent au dynamisme de notre Région en apportant leur diversité et leur richesse culturelle. Une université urbaine, comme l'est l'ULB, contribue donc indéniablement au développement de notre Région", note Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale.

Pour fêter le centenaire du Solbosch, l'Université de Bruxelles a organisé bon nombre d'activités.

Le programme des activités

Exposition & Festival « Imagine Cultures »

Imagine Cultures est un parcours d’expositions, réparti en sept lieux emblématiques du Solbosch, qui réunit un très large panel de photographies, de peintures, de gravures, de sculptures, de vidéos et de témoignages. Fruit du dépouillement de milliers d’archives issues des réserves précieuses de l’ULB, d’associations étudiantes et d’anciens étudiants, il retrace également la mémoire du campus à travers les engagements solidaires, les mutations sociétales (de mai 68 au féminisme) et la transmission du savoir par la culture et l’art.

L'Imagine Festival, qui se déroulera du 19/09 au 07/10, est gratuit et entièrement programmé par les étudiants. Son objectif est de représenter une vision de la culture à l'université d'aujourd'hui et de demain. La programmation complète est disponible sur la page www.ulb.be/fr/culture/imagine-cultures.

La 1ère édition de l’Alumni Day consacré aux anciens étudiants

Organisée le 1er octobre, la première édition de l’Alumni Day propose de revivre, le temps d’une journée, ses années « d’unif » en revenant sur le campus du Solbosch. Un programme festif, avec notamment un cantus ou encore un concert de jazz, et culturel, avec des conférences et des visites guidées thématiques, est proposé. Une série d’acteurs-clés de l’institution seront également présents pour marquer leurs liens et les engagements que l’Université entend entretenir avec ses alumni.

Visites guidées thématiques

Une série de visites guidées gratuites invitent à (re)découvrir le Solbosch sous un jour nouveau: patrimoine et matrimoine, architecture, énergie, arbres... Les visites sont également l’occasion de découvrir des lieux riches et inconnus du grand public comme la coupole astronomique ou encore la salle des foudres (Laboratoire Haute Tension, lieu unique du patrimoine universitaire et scientifique).

Journées de l’engagement : la communauté universitaire au service de la cité

Cet évènement est une grande première : du 18 au 20 octobre, l’ULB libère une journée sur le temps de travail de ses employés pour encourager le volontariat au service de la Région de Bruxelles-Capitale et en Wallonie. Pendant 3 jours étudiants, personnels et professeurs se porteront volontaires au sein d’associations, écoles et autres organismes à but non lucratif. Les activités proposées sont variées : cuisine, jardinage, tri et rangement, peinture, bricolage ou encore animation de groupes. L’objectif de cet événement est double : mobiliser la communauté ULB en l’encourageant à découvrir le tissu associatif , et renforcer les liens entre les membres de la communauté. Le tout, en ayant un impact sociétal positif dans la Cité !

Nocturne des étudiants, un festival musical durable et inclusif

Après 6 ans d’absence, la Nocturne de l’ULB revient le vendredi 23 septembre. Cette édition rassemblera 10.000 jeunes. Deux scènes établies sur le campus du Solbosch permettront l’écoute conjointe de styles différents, et d’artistes établis comme émergents, avec une programmation diversifiée comprenant des noms belges ou bruxellois. Le festival se veut durable, sécurisé et inclusif. Diverses associations participent au village associatif présent sur l’avenue Paul Héger afin de faire de la prévention et de la sensibilisation : (LGBTQIA+, harcèlement et agressions, pollution et gaspillage…).

Du 12 au 16 septembre, l’ULB accueille ses nouveaux étudiants lors d’une semaine d’accueil qui se termine, le vendredi 16 septembre, par la 189è séance solennelle de rentrée académique suivie du désormais traditionnel TD en ville sur la place de Brouckère.

En 1922, les autorités de l’Université et de la Ville de Bruxelles ont pris la décision d’implanter l’ULB sur le campus du Solbosch. Un an plus tard, les premiers cours accueillaient les premiers étudiants. En 1930, l’ensemble des facultés de l’Université y étaient installées, à l’exception de la Faculté de Médecine située à côté de l’Hôpital Saint-Pierre. Aujourd'hui, plus de 37.000 étudiants fréquentent les huit sites et campus de l’ULB.