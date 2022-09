Le personnel de l'hôpital Brugmann dénonce des salaires trop bas face au coût de la vie

"Il est nécessaire d'augmenter les salaires urgemment ! Nous souhaitons un travail pour vivre et non pour survivre", a déclaré la CGSP Brugmann-Huderf. "Il y a eu des prises de parole durant une bonne heure, qui n'ont fait que confirmer ce sentiment général qu'il est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts", a expliqué à Belga Karim Brikci, délégué permanent CGSP Brugmann. "Les difficultés sociales s'accumulent très rapidement, tout ça s'est ressenti dans les témoignages. Les uns et les autres ont parlé de leur vécu. Les problèmes financiers que rencontrent les familles mono-parentales notamment sont revenus à plusieurs reprises".

Selon la CGSP Brugmann-Huderf, à l'initiative de ce rassemblement jeudi, nombre de travailleurs de l'hôpital s'inquiètent des difficultés financières importantes que leur ménage va devoir affronter dans les mois à venir, face à l'augmentation des prix alimentaires, des carburants et de l'énergie. "Il est important de noter que l'implémentation du nouveau modèle salarial IFIC (système qui doit permettre de revaloriser les salaires du personnel des secteurs fédéraux de la santé, NDLR) a laissé sur le carreau une grande proportion de collègues (personnel ouvrier, logistique et technique, aide-soignants, etc.)", a rappelé le syndicat.

"Malgré les promesses de revalorisation de tous les travailleurs du secteur, malgré les efforts durant toute la pandémie, force est de constater que nombre d'entre nous travaillent aujourd'hui avec des salaires ne permettant plus de vivre dignement", a-t-il encore affirmé.