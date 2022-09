Un incendie se déclare dans une maison de repos de Molenbeek samedi soir : un décès et 22 blessés

Samedi soir, aux environs de 21h30, les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un incendie dans une maison de repos et de soins située rue Ferdinand Elbers, à Molenbeek-Saint-Jean. Le feu s'était déclaré dans une chambre du premier étage. Malheureusement, il était déjà trop tard pour les soldats du feu, un occupant de la chambre a été retrouvé mort dans son lit. Son compagnon de chambre a été retrouvé inanimé. Réanimé sur place, il a été transféré d'urgence à l'hôpital.

Muni de portes coupe-feu, l'évacuation du home a été évité. Un PMA (Poste Médical Avancé) a été installé par la Croix Rouge dans l’établissement même. 22 résidants ont été examinés et soignés sur place par les équipes médicales sur place.

Après ventilation et vérification, tout le monde a pu réintégrer les chambres. "L’origine de l’incendie est probablement accidentelle, mais reste à déterminer confie Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Quatre autopompes et deux auto-échelles ont été engagées sur place. Les équipes SMUR de l'Hôpital Militaire, d’Erasme et de Schaerbeek étaient à pied d’œuvre, ainsi que la Croix rouge pour le soutien logistique et plusieurs ambulances 112 des pompiers. (...) Nos pensées accompagnent la famille et les proches de la victime."

La bourgmestre molenbeekoise Catherine Moureaux s'est rendue sur place.