Décision mercredi du tribunal du travail de Bruxelles sur le statut d'un chauffeur Uber

Un chauffeur Uber avait introduit en juillet 2020 un dossier auprès de la Commission administrative de règlement de la relation de travail, laquelle fait partie du SPF Sécurité sociale. Il estimait qu'il n'était pas indépendant puisque Uber lui imposait des conditions et règles de travail. La Commission administrative lui avait donné raison, ce que conteste Uber. Ce dernier a dès lors saisi le tribunal du travail et a assigné le chauffeur concerné, l'État belge et l'ONSS.

Le tribunal du travail se prononcera, près de deux ans après l'introduction de l'action, mercredi à 9h30.

Pour le syndicat, la "stratégie de la plateforme est claire: épuiser tous les recours judiciaires possibles, pays par pays, même si cela mène à la situation paradoxale que les chauffeurs Uber sont aujourd'hui salariés au Royaume-Uni, mais toujours formellement 'indépendants' en Belgique".

Les procédures judiciaires sont "tirées en longueur par la plateforme, systématiquement contestées ou contournées lorsque elles lui sont défavorables", dénonce la CSC. En attendant, les travailleurs et travailleuses concernés ne bénéficient pas des avantages sociaux qu'un statut de salarié leur octroierait tout en ne disposant pas de la réelle autonomie accordée par le statut d'indépendant, relève le syndicat.