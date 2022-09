Plan Good Move : l'échevine anderlechtoise de la Mobilité sous surveillance policière informelle

L'échevine de la Mobilité à Anderlecht, Susanne Muller-Hubsch, est sous surveillance policière. La zone de police Midi nous explique qu'aucune demande officielle n'a été faite de la part du centre de crise pour la mise en place de mesures de surveillance, mais que la police locale reste attentive et vigilante à la situation de l'échevine. D'autres élus avaient reçu des menaces lors du conseil communal très mouvementé d'Anderlecht, la semaine passée, notamment dans le camp de la majorité qui s'apprêtait à refuser le moratoire sur le plan de circulationGood Move demandé par des riverains et l'opposition. Le bourgmestre, Fabrice Cumps, s'était réveillé le lendemain avec des panneaux de signalisation déposés devant son domicile.

©DR.

Suite à un conseil communal mouvementéconcernant l'instauration du plan de circulation de Cureghem, l'échevine de la Mobilité avait dû rentrer chez elle sous escorte policière. A Bruzz, elle a confié avoir un numéro direct avec la police tandis que plusieurs patrouilles passent régulièrement devant son domicile.

129 personnes en 2021

Ce n'est pas une première à Anderlecht. Gaëtan Van Goidsenhoven, lorsqu'il était bourgmestre, avait aussi bénéficié d'une surveillance de la police. "C'était au moment du plan 'Tolérance 0 pour la criminalité'. Il y avait eu des menaces de mort. On avait dit à mon chauffeur qu'on allait m'égorger. La police m'avait contacté pour m'avertir et me proposer cette surveillance. Ça avait duré quelques jours". Celui qui est également député bruxellois confie encore avoir reçu quelques appels de la police lors des débats sur l'abattage rituel : "ils m'avaient demandé d'être un peu prudent. Alors oui, j'ai eu ma voiture raillée, des mots dans ma boîte aux lettres, mais je n'ai jamais été molesté. Je pense qu'en Belgique la violence physique contre les élus n'est pas monnaie courante contrairement à la France par exemple."

Le centre de crise qui gère la surveillance et protection policière nous explique qu'il n'y a pas d'échelon dans les mesures.

"On juge au cas par cas. Une menace particulière ne correspond pas systématiquement à la même réponse policière. Presque quotidiennement, les situations sont réétudiées pour adapter les mesures au besoin."

Juges, journalistes, citoyens ou politiques, les profils des personnes sous protection sont variés. En 2021 : 129 individus ont bénéficié de mesures officielles de protections sur le territoire belge selon les chiffres du centre de crise.

Elke Van den Brandt sous surveillance depuis 2 ans

La ministre bruxelloise de la Mobilité est elle aussi sous surveillance policière, ce depuis près de deux ans maintenant. Elke Van den Brandt (Groen) avait reçu des menaces de mort en 2020 dans le cadre l'instauration du plan zone trente dans la région capitale. On se rappelle qu'à la fin 2020, elle avait porté plainte suite à des menaces de mort proférées sur la page Facebook L'automobiliste en a marre, dans le cadre du débat sur le bois de la Cambre. À ce jour, Elke Van den Brandt est toujours sous surveillance policière, depuis près de deux ans donc.

Concrètement, "cela n'a aucun impact sur sa vie quotidienne", précise-t-on au cabinet de la ministre. "Des policiers passent deux fois par demi-journée devant son domicile. Certaines choses lui sont interdites mais cela n'est pas très invasif." Par exemple, la ministre peut prendre les transports en commun, "elle n'est pas à un niveau de sécurité où cela lui est interdit". "L'implémentation de la Ville 30 a fait peur à beaucoup de monde", d'où certaines réactions disproportionnées mais, de l'avis du cabinet Van den Brandt, "aujourd'hui, ça va beaucoup mieux".

La plupart des menaces et agressions verbales passaient par les réseaux sociaux. Outre la menace de mort, certains ont publié son adresse privée sur les réseaux sociaux. Les boîtes mails (la sienne, celles du cabinet) étaient également visées. L'échevin bruxellois en charge de la Mobilité a lui aussi vu ses coordonnées privées publiées sur les réseaux sociaux, avec appel au harcèlement. "C'était sur la page Les automobilistes en ont marre", se souvient son chef de cabinet. "J'ai immédiatement téléphoné au gestionnaire de la page et tout a été retiré." La récente mise en place de la maille Good Move Pentagone n'a pas généré de réactions menaçantes ni violentes, même si le mécontentement d'une partie de la population s'est bien fait ressentir.