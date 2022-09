Un individu sous influence tente de voler un bus articulé de la Stib

Un individu a été interpellé tôt ce matin au dépôt Stib Jacques Brel. Il tentait de voler un bus articulé, un Mercedes Citaro long de 18 mètres.

"Une personne a effectivement voulu sortir du dépôt Jacques Brel au volant d'un bus articulé et elle a été interpellée par la sécurité au moment où elle voulait sortir de ce dépôt", confirme la porte-parole de la Stib Françoise Ledune à nos confrères de La Capitale. "La police a ensuite été appelée et la personne a été arrêtée. Cela s'est passé à 5 h 50 du matin, le bus était rentré au dépôt à 00 h 30".

Selon le quotidien bruxellois, l'individu était fortement sous influence et aurait dit aux agents de sécurité présents en permanence sur le site : "on m'a demandé de venir chercher un bus". Ce que confirme encore la zone de police Bruxelles Midi. "Au vu de son état d'influence, le suspect est encore au commissariat. On ne sait donc pas encore pourquoi il a voulu sortir ce bus articulé de la Stib du dépôt Jacques Brel", a commenté la porte-parole de la zone Sarah Frederickx à La Capitale.

Le voleur n'a été intercepté que parce que la grille du dépôt Stib s'est refermée accidentellement juste avant qu'il ne sorte. C'est là que les agents de sécurité ont questionné le chauffeur, inconnu des autres chauffeurs Stib.