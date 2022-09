Piste cyclable fermée sur l'avenue de Tervueren, les deux roues dans le trafic: "Un danger extrême pour les cyclistes"

L'itinéraire cyclable est pour le moins sinueux le long de l'avenue de Tervueren. Tantôt d'un côté de la route, tantôt au milieu, la piste cyclable appelle les cyclistes à traverser plusieurs fois la majestueuse avenue traversant les communes d'Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem et, bien sûr, Tervuren.

Depuis lundi dernier, les cyclistes doivent effectuer un mouvement supplémentaire. En raison de travaux de rénovation de son revêtement, la piste cyclable située dans les environs de l'arrêt de tram De Villalobar est fermée, et les deux roues doivent donc rouler sur la route principale aux côtés des véhicules entre le boulevard du Souverain et la chaussée de Tervueren.

Une situation dénoncée publiquement par le Gracq, association de défense des cyclistes. La section locale, Gracq Woluwe, évoque un "danger extrême pour les cyclistes". "C'est épouvantable. Le matin, beaucoup de collégiens, de parents empruntent la route. C'est extrêmement dangereux, surtout au coin de la chaussée et de l'avenue de Tervueren", déplore Louis De Block, du Gracq.

Du côté de Bruxelles Mobilité, gestionnaire de l'axe, on indique que "cette déviation des cyclistes sur la route est accompagnée de signalisation et d'une réduction à 30 km/h", tout en rappelant que le dispositif a été validé par la police locale et la commune de Woluwe-Saint-Pierre. "Une déviation alternative via les petites voiries communales existe également", indique la porte-parole de l'institution régionale.

Le chantier prend fin le lundi 3 octobre.