Anderlecht officialise le retrait du plan Good Move de Cureghem

Le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) avait déjà annoncer sa volonté de mettre fin au plan de circulation à Cureghem et de repartir à zéro. Cette abrogation est maintenant officielle. "Le Collège a donc décidé de renoncer au plan actuel et de repartir d'une page blanche pour la construction d'un nouveau plan de mobilité pour Cureghem," annonce la commune dans un communiqué ce mardi. Pour éviter les tensions qui ont suivi l'instauration du plan Good Move cet été, le collège prévoit une phase de concertation "dans un cadre plus restreint, à l'échelle des micro-quartiers".



Dans son communiqué, la commune fait également référence aux autres demandes des riverains dans le quartier : "Le Collège prend enfin acte que les problèmes soulevés par les habitants sont bien plus vastes. La sécurité, la prévention, la propreté, la participation citoyenne, le logement, l'emploi, la cohésion sociale et la jeunesse sont également des enjeux prioritaires pour le quartier. Ce quartier mérite un plan de revitalisation globale et concerté avec les habitants."



Aucun précision n'est apportée pour le moment sur ce plan, mais le bourgmestre nous annonçait ce lundi l'arrivée, dès début octobre d'un programme de "concentration des services publics" à Cureghem, à savoir plus de policiers, d'agents de prévention et d'agents de propreté. Il nous indiquait également avoir négocier avec les syndicats pour obtenir du personnel sur le terrain jusqu'à minuit.