Le métro interrompu entre Saint-Guidon et Erasme le week-end des 1er et 2 octobre

La STIB va remplacer un aiguillage situé sur la ligne de métro 5, durant le week-end des 1er et 2 octobre, annonce mardi la Société des transports intercommunaux de Bruxelles dans un communiqué. La circulation des métros sera ainsi interrompue entre Saint-Guidon et Erasme durant les travaux. Des bus navettes seront mis en service. Les travaux d'entretien seront situés entre les stations Veeweyde et Bizet, sur la ligne de métro 5. Toutes les informations sur ces travaux et les perturbations se trouvent sur le site internet de la STIB (www.stib.brussels).