Plaisirs d'Hiver: ce que l'on sait déjà sur l'événement qui débutera le 25 novembre à Bruxelles

L'été s'est officiellement terminé depuis le 23 septembre. Du coup, les Bruxellois peuvent déjà se tourner vers l'automne et aussi l'hiver. Et un événement leur permet plus qu'un autre de se projeter: les Plaisirs d'Hiver. Cela tombe bien, on en sait un peu plus sur cet événement qui brasse des milliers de personnes dans la capitale.

Le plus grand marché de Bruxelles démarrera le 25 novembre pour se clôturer le 1er janvier 2023. Certes, le programme complet n'a pas encore été annoncé mais on sait déjà qu'il devrait y avoir des installations lumineuses malgré la crise énergétique qui traverse notre pays. Alors que la plupart des communes bruxelloises avaient choisi de diminuer de moitié leurs installations cette année, les Plaisirs d'Hiver ont donc décidé de ne rien changer de leur côté comme l'écrivait La DH la semaine dernière. L'objectif est surtout de donner un peu de joie dans une période particulièrement incertaine.

L'an dernier, l'édition 2021 avait été impactée par le Covid. Pour accéder au marché, il fallait se munir d'un bracelet. Actuellement, il est évidemment impossible de dire comment va se dérouler cette édition.