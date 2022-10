Nouvel incendie sur le chantier de l'ancien hôtel Sheraton à Bruxelles

Les ouvriers ont été évacués et l'incendie a été rapidement maîtrisé.

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, mercredi en fin d'après-midi, sur le chantier de l'ancien hôtel Sheraton, place Rogier à Bruxelles, à la suite d'un dégagement de fumée. C'est sur ce même chantier qu'un pompier de Bruxelles était décédé en intervention le 16 mars dernier. Un dégagement de fumée a été signalé dans l'ancien hôtel Sheraton en chantier, mercredi en fin d'après-midi. Une dizaine d'ouvriers ont été évacués. Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, à la recherche du foyer d'incendie. Il s'agissait de panneaux en contre-plaqué en feu au rez-de-chaussée. L'incendie a été rapidement maîtrisé.

"Une pensée particulière pour nos hommes et nos femmes sur place, car c'est sur ce même chantier que notre Ajudant Spelmans a perdu la vie en service, dans des circonstances tragiques le 16 mars dernier", a commenté Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Le 16 mars dernier vers 03h30, un incendie s'est déclaré dans un local technique sur ce chantier de l'ancien hôtel Sheraton. Les pompiers se sont immédiatement rendus sur place, mais le feu, qui faisait rage au rez-de-chaussée, au premier et au deuxième étages, était très difficile à atteindre. Au cours de ces travaux d'extinction, un escalator s'est effondré et un pompier de 49 ans a été enseveli sous les décombres. L'homme a été extirpé dans les plus brefs délais, mais il est décédé des suites de ses blessures.