500 passagers bloqués 90 minutes dans un train entre Gand et Bruxelles

Quelque cinq cents passagers ont été bloqués dans un train entre Gand et Bruxelles, pendant plus d'une heure et demie jeudi matin, à cause d'une locomotive défectueuse, a indiqué la SNCB. Le train, qui avait quitté la gare de Gand-Saint-Pierre aux alentours de 7h30 et se dirigeait vers Schaerbeek, s'est arrêté juste avant Bruxelles-Midi.

Une locomotive de remplacement a été envoyée sur place une heure après l'incident, si bien que le train est arrivé en gare de Bruxelles-Midi vers 9h45.

L'incident n'a pas eu d'impact majeur sur le reste du trafic ferroviaire.