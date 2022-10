Les travaux du tunnel Trône se feront uniquement de nuit à partir de novembre

Les travaux du tunnel Trône, qui perturbent la circulation bruxelloise depuis le début le l'été, entrent dès lundi dans une nouvelle phase qui permettra de rejoindre la rue Belliard via le tunnel et non plus par la surface, indique le cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics Elke Van den Brandt. À partir de novembre Bruxelles Mobilité poursuivra les travaux uniquement la nuit.