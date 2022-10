Trois personnes placées sous mandat d'arrêt pour trafic de drogue à Bruxelles

Trois personnes ont été placées sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue, menée par la zone de police Bruxelles-Ouest et débutée en avril dernier. Ces personnes ont été interpellées, ainsi que trois autres qui ont été relaxées, à la suite de perquisitions récentes. La zone de police Bruxelles-Ouest a exécuté 11 mandats de perquisition, le 11 octobre dernier, dans le cadre de cette enquête. "Lors de ces perquisitions à diverses adresses dans la région de Bruxelles-Capitale, les inspecteurs du service Recherche ont été assistés par des collègues du service d'Intervention et de la Brigade canine", a déclaré la zone lundi.

Six suspects ont été arrêtés et d'importantes quantités de drogue et d'argent ont été découvertes. Il s'agit de 495 grammes de marijuana, de 2,84 kilos de résine de cannabis, de 35 grammes de cocaïne, de 750 grammes d'héroïne et d'une somme de 10.485 euros. Du matériel de conditionnement a aussi été trouvé, notamment une presse hydraulique et une balance. Enfin, la police a mis la main sur de fausses cartes d'identité.

Trois des six suspects ont été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Les trois autres ont été auditionnés et relaxés ensuite.