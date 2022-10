Une place "Mahsa Amini" à Etterbeek : la commune rend hommage à l'étudiante tuée en mi-septembre

Une première en Belgique. Une place portera le nom de Mahsa Amini, l'étudiante iranienne, décédée le 16 septembre dernier à Téhéran après une arrestation par la "police des mœurs" pour port de vêtements considérés comme inappropriés.

En hommage, la commune d'Etterbeek a décidé de rebaptiser l'esplanade devant la nouvelle maison communale, place "Mahsa Amini". Une dénomination qui se veut temporaire, indique la commune bruxelloise, et qui sera accompagnée d'une "bâche" commémorative. L'initiative a été proposée par l'échevine Maryam Matin Far (MR) et le bourgmestre Vincent De Wolf (MR).

"Face à l'oppression structurelle que subissent les femmes iraniennes, dans leur pays, la commune d'Etterbeek souhaite joindre sa voix à cette indignation et afficher son soutien envers ces femmes et ces hommes qui se battent pour leur liberté", indiquent les autorités communales dans un communiqué ce vendredi.

Une cérémonie aura lieu sur l'esplanade (avenue des Casernes) ce lundi 17 octobre à 16h30.