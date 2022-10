Les titres-services passent de 9 à 10 euros à Bruxelles

Chaque utilisateur pourra toujours acheter jusqu'à 500 titres-services par an. Les 300 premiers lui seront vendus au prix de 10 euros. Les 200 suivants monteront, eux, à 12 euros.

Cette augmentation s'explique par les différentes indexations qui mettent le budget bruxellois sous pression, la Région finançant en partie le mécanisme. En 2016, chaque titre lui coûtait 13,04 euros contre 17,59 aujourd'hui, le prix pour l'utilisateur restant, lui, bloqué à 9 euros. "Une hausse de 9 à 10 euros, c'est beaucoup moins que l'inflation", souligne le ministre régional de l'Emploi, Bernard Clerfayt (DeFI) cité vendredi dans le Soir. "Si on avait adapté à l'inflation le prix du titre-service, qui n'a pas changé depuis 2014, on serait sans doute au-delà de 11 euros". Chaque utilisateur pourra toujours acheter jusqu'à 500 titres par an. Les 300 premiers lui seront vendus au prix de 10 euros. Les 200 suivants monteront, eux, à 12 euros.