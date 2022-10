Bruxelles: 16.000 visiteurs ont poussé la porte de 3 à 4 musées lors de la Museum Night Fever

16.000 visiteurs à la Museum Night Fever, soit 4.000 de plus que lors de la dernière édition. 75 % avaient moins de 35 ans.

L’engouement pour les musées ne s’essouffle pas, assurent les organisateurs de la 15e édition de la "Museum Night Fever" en tirant le bilan de l’évènement tenu dans 34 musées bruxellois samedi. Pas moins de 16.000 visiteurs ont poussé la porte de ces divers établissements culturels, soit 4.000 de plus que l’édition précédente.

La "Museum Night Fever" permettait de visiter en dehors des heures classiques d’ouverture – entre 19h et 1h du matin – 34 musées, soit le plus grand nombre jamais réuni depuis le lancement de cette initiative par l’ASBL Brussels Museums.

Sur les 16.000 personnes qui ont visité des musées participants, 75% avaient moins de 35 ans "confirmant que l’engouement pour les musées ne s’essouffle pas, surtout quand l’inattendu, l’originalité et la fête sont de mise", mettent en avant les organisateurs.

3 à 4 musées en moyenne

En moyenne, ces visiteurs noctambules ont poussé les portes de 3 à 4 musées en cours de soirée, portant l’affluence à 55.222 visites au total, selon le bilan communiqué dans la nuit de samedi à dimanche.

Les musées les plus populaires au cours de l’édition 2022 de l’évènement étaient le Musée BELvue, enregistrant près de 10.000 visites (9.525) à lui seul, suivi par la CINEMATEK (3.935) et le Coudenberg (3.516 visites).

La soirée déclinée en divers lieux de la capitale était aussi l’occasion d’apprécier des performances de jeunes artistes sous forme d’un voyage vers les années 80 entre illustration, stylisme et slam au "Art et Marges Musée", d’une soirée Flower Fever entre DJ sets ambiants et atelier herbier au "CIVA", de cirque au "Musée de l’Armée" ou de performance musicale hypnotisante dans les souterrains du Musée des Égouts, détaille le communiqué.

Les organisateurs rappellent que les détenteurs d’un pass peuvent encore l’échanger contre une entrée gratuite dans un des musées participants jusqu’au 26 novembre.

La prochaine édition de cette initiative dans les musées bruxellois est d’ores et déjà prévue pour les 21 octobre 2023.