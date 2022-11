Des bus navettes portant le numéro 93 ont été mis en place pour relier les arrêts Legrand et Stéphanie sur les lignes 8 et 93.

La circulation des trams 8 et 93 entre Legrand et Stéphanie a repris

La circulation des trams 8 et 93 entre les arrêts Legrand et Stéphanie a repris, peu après 11h00 a indiqué la Stib sur son compte Twitter. Le déraillement d'un tram 8 peu avant 09h00 après l'arrêt Legrand, en direction de l'avenue Louise, a entraîné une perturbation de la circulation des trams sur les lignes 8 et 93.

