Une personne sous une rame de métro à Bruxelles-Central : plusieurs lignes à l'arrêt

Une personne s'est retrouvée sous une rame de métro à Bruxelles-Central, peu après 17h00, ont indiqué la Stib et les pompiers bruxellois. La victime a survécu et a été emmenée à l'hôpital, selon la police fédérale. Il s'agirait d'une tentative de suicide, d'après des sources policières.

Le trafic du métro a été interrompu entre les arrêts Beekkant et Arts-Loi sur les lignes 1 et 5 pendant plus d'une heure et demie. Les bus 29, 38, 63, 65, 66, 71 ne s'arrêtaient plus non plus à la gare centrale, mais ont à présent repris.

Toute personne ayant des idées suicidaires peut contacter la ligne d'écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800 32 123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d'infos sur www.preventionsuicide.be. Une personne se trouve sous une rame de métro à Bruxelles-Central dans des conditions encore floues actuellement, ont indiqué vendredi la Stib et les pompiers bruxellois. L'état de cette personne n'est pas connu. Les secours sont sur place.

Le trafic du métro est actuellement interrompu entre les arrêts Beekkant et Arts-Loi.