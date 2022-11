Débordements suite à la victoire du Maroc : une ambulance prise pour cible par les casseurs

Une ambulance du Siamu a été prise pour cible par les casseurs lors des débordements survenus à l'issue de la victoire du Maroc contre la Belgique ce dimanche.

"Suite aux échauffourées pendant et après le match Belgique-Maroc, une de nos ambulances a été caillassée à hauteur du boulevard Lemonnier", explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Il y a des dégâts à la carrosserie, les rétroviseurs et les phares. Heureusement l'équipage est indemne et peut compter sur le soutien nécessaire. Il est important de souligner que la collaboration avec les forces de l'ordre était exemplaire et que nos équipes sur le terrain ont pu bénéficié de leur appui. Nous trouvons incompréhensible et kafkaïen que les services de secours doivent s'appuyer sur les pandores pour travailler en toute sérénité et en sécurité."