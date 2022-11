Les émeutes à Bruxelles dans les pages du New York Times: les débordements de dimanche retentissent jusqu’aux Etats-Unis

Ce dimanche, des débordements ont éclaté à travers le pays suite à la victoire du Maroc contre la Belgique en phase de groupe de la Coupe du monde au Qatar. Ce qui devait être une fête pour certains a largement dérapé et de nombreux heurts avec les forces de l’ordre ainsi que d’importants dégâts sont malheureusement à déplorer.

L’affaire s’est rapidement propagée pour sortir des limites de nos frontières et atterrir jusqu’aux… États-Unis ! Le New York Times, l’un des journaux américains les plus réputés, a ainsi accordé un article aux tristes événements qui se sont déroulés dans notre pays, notamment à Bruxelles et à Anvers.

”Une vidéo montre des gens à Bruxelles, capitale belge, retourner une voiture et y mettre le feu”, peut-on ainsi lire. “Des sources locales font état d’émeutiers qui ont également incendié des scooters électriques et qui ont jeté des briques sur d’autres véhicules. La police a répondu avec des autopompes et du gaz lacrymogène pour disperser les foules”, écrivent-ils également.

Le média américain expose par la même occasion les débordements qui ont pris place à Rotterdam, aux Pays-Bas cette fois : “Des images partagées en ligne montraient des véhicules calcinés au milieu d’une rue”.

Selon un premier bilan, la police de Bruxelles a procédé à une dizaine d’arrestations administratives et à une arrestation judiciaire suite à ces émeutes.