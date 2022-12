Conférences, expositions, concerts... la paroisse de La Cambre veut devenir un lieu de rencontre

Depuis quelques années, l'église et le cloître font l'objet d'une importante rénovation. C'est aujourd'hui l'aile capitulaire, qui borde le cloître, qui est en plein réaménagement. L'objectif, comme on peut le lire dans une note récente rédigée par Mgr Kockerols, évêque auxiliaire pour Bruxelles, est d'en faire un "lieu de rencontre et de dialogue entre la foi chrétienne et la culture, les autres religions et le projet européen". "La Cambre deviendrait ainsi un lieu de type forum, accueillant et ouvert à tous." De nouveaux espaces permettront d'organiser des concerts de musique de chambre, des expositions, des formations ou des cycles de conférences. Beliris a financé les études et les projets d'architecture intérieurs.

Une expo et une œuvre pour les cliniques Saint-Luc

D’ici la fin des travaux (pour laquelle aucune date n’est encore annoncée), les concerts, les conférences et les expositions se poursuivent.

Ce mardi 6 décembre, l'Association belge des Amis du Collège des Bernardins organise une conférence à 19 h 30 dans l'église de la Cambre, sur l'évangéliste Saint Marc, avec le prêtre français Jean-Phlippe Fabre (Infos et Inscription : amisbelgesbernardins@gmail.com). Ce mercredi 7, l'Unité Pastorale Sainte-Croix organise à l'église Sainte-Croix (sur la place Flagey), une grande soirée de prière et de témoignage en présence de la mère du bienheureux Carlo Acutis, du chanteur français Grégory Turpin et du prêtre Will Conquer (infos et réservation : http://acutis.saintecroix.eu).

Ce samedi 10 décembre à 15 h, l'association "Les grandes heures de la Cambre" invite à découvrir son récit musical, poétique et familial de Noël interprété et réalisé par Claude Vonin et l'ensemble Hakdosha. Les œuvres iront du chant grégorien au jazz. (Infos : www.saintecroix.eu/blog/les-grandes-heures-de-la-cambre/)

Notons en particulier la tenue durant plus de trois mois (du 14 avril au 23 juillet 2023) d'une exposition reprenant les œuvres du peintre français Malel. À travers le choix de cet artiste contemporain aux tableaux de couleurs vives, la paroisse a tenu à transmettre un message de joie et d'espérance. Toute la recherche artistique de Malel s'articule en effet autour de la gratitude et du don, des regards, des visages, de l'eau, de la nature et de la lumière. Soucieuse de s'inscrire dans le projet futur de l'aile capitulaire, l'exposition entrera en dialogue avec des concerts et des conférences. Elle aura aussi pour ambition de proposer une démarche originale. Le peintre Malel a en effet engagé des échanges avec les services psychiatriques des Cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles. Il en découlera la création originale d'un arbre en verre grandeur nature, dessiné et coloré par le peintre, qui prendra place au cœur des cliniques universitaires, dans les futurs jardins du nouvel Institut de psychiatrie intégré.

"La rencontre" est une oeuvre phare de l'artiste Malel.

On peut avoir un premier aperçu des œuvres de Malel en consultant son site : https://www.malel.fr/. Les informations concernant l'exposition et l'agenda de la paroisse seront à lire sur le site : https://www.saintecroix.eu/la-cambre/. Pour toute demande d'informations : contact@saintecroix.eu