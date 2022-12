Des milliers de lettres à saint Nicolas retrouvées dans des poubelles derrière le siège social de bpost à Bruxelles

De harteloosheid van de Sinterklaasleugen in één beeld: honderdduizenden brieven aan Sinterklaas (Spanjestraat 1, 0612 Hemel) van brave kinderen worden ongelezen vernietigd door @bpost. En allemaal met een identiek retourkaartje beantwoord. https://t.co/OUtt9SypUg pic.twitter.com/LygQE72ORu — Maarten Boudry (@mboudry) December 8, 2022

”Nous travaillons avec une entreprise externe pour le traitement des déchets et des documents confidentiels”, explique la porte-parole Veerle Van Mierlo. “Nous récupérons nos conteneurs papier pleins de documents confidentiels dans une pièce fermée à clé au sous-sol. L’entreprise extérieure y récupère ces conteneurs. Normalement, ils sont immédiatement chargés dans un camion, il ne faut surtout pas les laisser sur le trottoir”, a expliqué la porte-parole de bpost Veerle Van Mierlo à nos confrères du Standaard.

”Toutes les lettres à saint Nicolas ne sont pas lues”

Saint Nicolas n’a donc jamais reçu ces milliers de lettres envoyées par les enfants… “Des centaines de milliers de lettres sont envoyées chaque année à Saint-Nicolas. En effet, toutes ces lettres ne sont pas lues. Et oui, ces lettres seront détruites. Nous n’accrochons pas des centaines de milliers de notes et de dessins sur les murs de nos bureaux”, a poursuivi la porte-parole de l’agence postale à nos confrères. “Mais bien sûr, tous les enfants qui envoient une lettre à Saint-Nicolas avec une adresse de retour claire et lisible sur la couverture recevront une réponse.”