Une "zone de fête" pour les derniers matchs du Maroc: "Nous mettons tout en place pour que la fête soit belle"

" L'objectif est de désengorger les quartiers de Bruxelles pour faire en sorte que les supporters du Maroc se dirigent au maximum dans cette zone de fête", explique Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles. "Samedi soir, il y avait 1 000 personnes à Antoine Dansaert et 8 000 supporters dans le centre de Molenbeek. Nous mettons tout en place pour que la fête soit belle. La zone festive sera créée sur le boulevard Lemonnier et sur le boulevard du Midi. Les supporters seront à l'aise dans cet espace et il n'y aura pas de voitures."

"Un chiffre très inquiétant" : près de la moitié des personnes interpellées à Bruxelles après Maroc-Portugal sont mineures

Une évaluation doit avoir lieu ce lundi matin afin de déterminer les dispositifs de sécurité qui seront mis en place par les forces de l'ordre. "Nous déterminerons ensuite le nombre de personnel ainsi que les moyens à mettre en place. Le match est préparé par la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles en collaboration avec les autres zones de police et la police fédérale. Notre zone de police aura la direction des opérations et la gestion du dispositif intégré. La coordination se fera à partir du centre de crise régional où tous les partenaires impliqués seront présents. La police aura une présence visible sur le terrain", précise-t-elle.

" Les quelques débordements survenus samedi soir n'ont rien à voir avec ceux survenus lors des premiers matchs. On constate beaucoup moins de problèmes. On tient à remercier les gilets verts, donc ces riverains qui forment des chaînes humaines pour protéger la police, car cela nous aide beaucoup", ajoute Ilse Van de Keere.

"Je tiens à souligner la parfaite collaboration entre les zones de police et la police fédérale", explique le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close. " Dès que des incidents ont éclaté, on est tout de suite intervenus. Il y a eu une belle collaboration également entre les habitants, les commerçants et la police. Je veux bien insister sur le fait qu'il s'agit d'une extrême minorité de fauteurs de troubles. Malheureusement, cela arrive souvent avec le foot. Mais la joie des Belgo-Marocains à Bruxelles faisait plaisir à voir !"

La police bruxelloise a procédé à 59 arrestations après la victoire du Maroc contre le Portugal samedi. Fait assez interpellant, près de la moitié des personnes arrêtées sont des mineurs (24). Deux personnes ont été arrêtées avant le match car elles étaient en possession de feux d’artifice. Une personne a aussi fait l’objet d’une arrestation judiciaire. Au niveau des dégâts matériels, un horodateur a été détruit et des policiers ont essuyé des projectiles près du square de l’Aviation à Bruxelles-Ville et sur la place Barra à Anderlecht. Aucun policier n’a été blessé. À Anvers, les policiers ont essuyé des projectiles. 87 personnes ont été arrêtées.

"Ce soir, on s'aime. Mercredi, on divorce" : une foule de supporters de la France et du Maroc fêtaient - ensemble - samedi soir sur les Champs-Élysées, à Paris, la qualification de leurs équipes respectives pour les demi-finales. Quelque 20 000 personnes se sont rassemblées sur les Champs-Élysées. Une centaine d'arrestations ont eu lieu.

Enfin, aux Pays-Bas, une trentaine de supporters ont été arrêtés à Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht. À Rotterdam, la police montée a dû disperser la foule, et les arrestations ont principalement porté sur le recours à des feux d’artifice.