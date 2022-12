Le traditionnel feu d'artifice du réveillon du Nouvel An est de retour à Bruxelles après deux années d'interruption dues à la pandémie de covid-19, ont annoncé mardi Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, et Delphine Houba, échevine de la Culture, des Grands évènements et du Tourisme. De plus, ce feu d'artifice reviendra dans le centre de la ville.