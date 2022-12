Redécouvrez la cathédrale de Bruxelles, l’une des plus belles d’Europe

À l’intérieur, les proportions presque parfaites de la nef, les vitraux du XVIe, la chaire de vérité en bois du XVIIe ou le magnifique orgue en "nid d’hirondelle" inauguré en 2000, font de la cathédrale de Bruxelles l’une des plus belles d’Europe.

Pour guider les centaines des milliers de touristes qui poussent ses portes chaque année, la fabrique d’église de la cathédrale vient d’installer cet hiver une visite interactive entre ses murs. Pour la somme de quatre euros, le visiteur peut désormais, à l’aide de son téléphone, scanner l’un des seize QR codes présents à l’intérieur, et accéder à la narration des récits, des anecdotes et des éléments historiques, ainsi qu’aux photos montrant des détails difficiles à voir à l’œil nu (comme pour les vitraux). La visite, qui est disponible en deux formats, d’une durée de 30 ou 45 minutes, et en quatre langues (français, néerlandais, anglais et espagnol), requiert de se munir d’oreillettes, et permet notamment d’écouter les grandes orgues. De la crypte qui témoigne des édifices antérieurs, à la statue de Saint Michel ou de l’énigmatique Gudule (sans doute née à Moorsel en 714), cette visite ouvre à de larges et belles pages de l’histoire de la Belgique.BdO