Des associations de piétons en campagne contre les trottinettes mal garées à Bruxelles

En 2023, une nouvelle règlementation sera introduite en Région bruxelloise concernant les nombreuses trottinettes et vélos partagés circulant sur son territoire. La plateforme citoyenne 'walk' et l'ASBL CAWaB espèrent que les règles seront suffisamment strictes pour que les trottoirs restent des endroits sûrs, accessibles et sans obstacles pour les piétons.

Les trottinettes et vélos mal garés "peuvent être dangereux, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Une personne malvoyante peut trébucher", a dénoncé Arne Robbe, conseiller en politique piétonne pour 'walk'. Celui-ci a également évoqué des piétons qui doivent "slalomer entre les trottinettes" sur des trottoirs, souvent bien trop étroits à Bruxelles, selon lui.

Les membres de 'walk' et du CAWaB ont distribué des dépliants et ont sillonné toute la région afin d'en accrocher sur les trottinettes et les vélos en stationnement. Les deux associations demandent que ces véhicules ne soient plus garés sur les trottoirs. Elles suggèrent comme solution de limiter le nombre de trottinettes et de vélos au nombre de places de parking qui leur sont destinées. Elles souhaitent également des sanctions plus rapides à l'encontre des usagers qui ne respectent pas les règles de stationnement.