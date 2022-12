Le réseau de la Stib gratuit pour le Nouvel An 2023

Plus en détail, "les voyageurs pourront emprunter les quatre lignes de métro et l’ensemble des lignes de tram – bus navettes des lignes 19, 81, 82 et 92 y compris. Des renforts seront assurés sur les lignes de métro, qui rouleront à une fréquence d’un métro toutes les 7 minutes 30. Les lignes de tram 3, 4, 7, 8, 25, 81, 92, 93 et 97 bénéficieront aussi de renforts", explique la Stib.

En ce qui concerne Noctis, les derniers départs du centre-ville auront lieu vers 5 h du matin. Les lignes N04, N05, N06, N08, N09, N10 et N11 bénéficieront d’un passage toutes les 15 minutes et les lignes N12, N13, N16 et N18 toutes les 20 minutes.

Les festivités prévues à Bruxelles impacteront également quelques lignes de tram et de bus, dont le trajet sera limité ou dévié, prévient encore la Stib. Les lignes de tram 92 et 93 ainsi que sur les lignes du bus 12, 34, 38, 54, 64, 71, 80 et 95 seront impactées. Dès 20 h, la ligne de tram 92 sera limitée à Louise et ne desservira pas le tronçon entre Louise et Botanique. Le bus navette 92 continuera de circuler entre Botanique et Schaerbeek Gare. La ligne 93 ne circulera quant à elle pas entre Louise et Botanique à partir de 20 h. La ligne 93 circulera de part et d’autre de ce tronçon. Les voyageurs pourront emprunter le métro 2-6 entre Louise et Botanique.

Du côté du bus, les lignes 38, 71 et 95 seront déviées à partir de 14 h entre la Gare Centrale et Trône afin de permettre les préparatifs du feu d’artifice sur la place des Palais. Dès 20 h, les lignes 54 et 71 seront limitées à la Porte de Namur et les lignes 12, 34, 38, 64, 80 et 95 seront limitées à la place du Luxembourg.