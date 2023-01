Le cardinal De Kesel célèbre une messe en hommage à Benoît XVI à Bruxelles

L'homélie du cardinal était donc logiquement consacrée au pape. Jozef De Kesel a notamment mis en avant le parcours et les objectifs de Benoît XVI. "On dit que le Pape Benoît a été surtout un théologien. Mais n'oublions pas que cette question de Dieu et de la vérité, question théologique qu'il a toujours essayé de faire entendre, est loin d'être une question sans pertinence pastorale." a précisé le cardinal.

Il a également souligné le rapport à la foi dans notre société en parlant d'un changement d'époque. "Une société dans laquelle la foi en Dieu ne va plus de soi ; où la foi peut signifier quelque chose pour la vie privée du citoyen mais serait insignifiante pour le monde et la vie en société." Le cardinal a ensuite précisé l'importance de cette thématique pour Benoît XVI. "Il a senti et reconnu cela avec beaucoup de lucidité et il en a souffert car ici aussi cela concernait la vérité. Et de nouveau non pas une vérité théorique mais la vérité qui est Dieu lui-même."

L'archevêque de Malines-Bruxelles a ensuite évoqué la démission du pape émérite, avec respect. "La démission du Pape Benoît a été un acte de lucidité mais en même temps une grande leçon d'humilité pour toute l'Église. Pendant presque dix ans, il a mené une vie en retrait, une vie de prière pour le bien de l'Église et le salut du monde."

"Que le Seigneur lui montre maintenant la clarté de son visage et la vérité de son amour.", a conclu le cardinal Jozef De Kesel.