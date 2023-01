Une demandeuse d'asile sur le point d'accoucher renvoyée des urgences

Le Palais des droits devrait se vider de ses occupants en procédure d’asile : "On les laisse se détruire. On est de plus en plus impuissants"

Des dizaines de personnes vont être transférées vers le réseau de Fedasil à partir du 2 janvier, promet Nicole de Moor (CD&V). Samedi, un homme est mort dans le squat de Schaerbeek.