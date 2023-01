Ce matin vers 9H30, un homme armé d’un couteau s’est mis à crier au milieu de la gare du Midi à Bruxelles.

”Je prenais un café dans la zone d’attente, et j’ai entendu crier très fort”, confie une dame à nos confrères de RTL. “Au moment de prendre mon train, j’ai vu un attroupement, et plusieurs agents de sécurité qui essayaient de maîtriser un monsieur qui avait l’air ailleurs.”

Avant de poursuivre : “Je n’avais pas vu directement qu’il avait un couteau dans la main. Un gros couteau de boucher. J’ai vu un autre jeune homme par terre, ensanglanté au niveau du visage, des mains. Un autre monsieur est arrivé pour le faire tomber, j’admire son courage”, relate-t-elle.

Cet homme, il s’agit d’un policier français, en civil, qui venait prendre le train. Également interrogé par nos confrères de RTL, il raconte ce qu’il s’est passé : “Je suis arrivé à 9h40 à la gare, et j’ai vu cet homme en plein milieu armé d’un couteau, il criait. Je suis intervenu immédiatement et j’ai maîtrisé l’homme armé avec l’aide de deux agents de sécurité. Je l’ai immobilisé, et menotté”.

La personne blessée au visage a été hospitalisée. Heureusement, ses jours ne sont pas en danger. Les renforts policiers sont rapidement arrivés pour arrêter le suspect.