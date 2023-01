Fermeture du Fuse : le gouvernement Vervoort crée une task force consacrée à l'avenir de la vie nocturne

Ce groupe de travail dans lequel le Conseil bruxellois de la nuit sera également impliqué aura notamment à se pencher sur une solution structurelle pour le Fuse et à évaluer le cadre légal existant, a indiqué le secrétaire d'Etat Pascal Smet sur Twitter et via Belga.

Cette annonce intervient au lendemain de l'annonce, par Bruxelles Environnement, de nouvelles conditions temporaires assouplies accordées au Fuse, boîte de nuit bruxelloise fermée depuis le 12 janvier dernier à la suite de premières mesures plus restrictives prise par l'opérateur public bruxellois de l'Environnement. Ces dernières avaient été décidées dans le contexte d'une plainte pour nuisances sonores de la part d'un riverain.

Mercredi soir, déjà, le ministre de l'Environnement avait plaidé pour la mise en place d'une telle task force destinée à "soutenir la recherche d'un lieu qui permette un fonctionnement optimal du Fuse tout en minimisant les nuisances".

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close, et le secrétaire d'Etat Pascal Smet avaient quant à eux soutenu la nécessité d'une politique de long terme pour le Fuse et l'ensemble de la vie nocturne bruxelloise. A leurs yeux, la réglementation doit être adaptée pour protéger les espaces culturels et tous les niveaux doivent activement prévoir des lieux adaptés pour que la vie nocturne ait aussi sa place dans le Bruxelles de demain.