Ils rappellent ainsi que les niveaux de musique pendant les premières et dernières heures de la nuit ne doivent pas dépasser les 95dB (A). En clair, “nous ne pouvons jouer à des niveaux acceptables que pendant quelques heures au milieu de la nuit. Nous allons essayer de fonctionner avec ces niveaux mais nous craignons de devoir refermer car il ne sera pas possible de travailler avec ces niveaux” de bruit.

Le Fuse regrette encore qu’il soit impossible d’organiser “des week-ends spéciaux de trois nuits, ni d’ouvrir occasionnellement après 7h, qui étaient le principal élément attractif pour les touristes.”

"En rachetant cette célèbre enseigne bruxelloise, on a pris un risque. On sait qu’on sera sous le feu des projecteurs"

Certes, la direction reconnaît que le Fuse “a été sauvé de la fermeture immédiate. Cependant, le club, ses nombreux visiteurs, artistes et employés restent dans l’incertitude”. Pour eux, comme pour la Fédération bruxelloise de la nuit et plusieurs élus, “la culture du club doit être reconnue comme une culture authentique, et une personne qui achète une maison adjacente 17 ans après l’existence du club ne doit pas avoir le pouvoir de faire passer ses propres intérêts avant ceux de plusieurs milliers d’autres. Près d’un demi-siècle d’un site emblématique dédié aux festivités est aujourd’hui menacé de disparition.”

La direction estime que Bruxelles a besoin, “de toute urgence” d’une “stratégie à long terme pour protéger, intégrer et mettre en œuvre la vie nocturne dans notre capitale” . Dans le cas contraire, “le Fuse pourrait n’être que le premier de nombreux autres clubs bruxellois à fermer ses portes”.

Hier soir, le ministre bruxellois en charge de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) a annoncé qu’il proposerait au gouvernement bruxellois la création d’une task force destinée à aider le Fuse à trouver un autre site sur Bruxelles.