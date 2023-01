Les pompiers expriment leur ras-le-bol à Bruxelles : "Un professionnel perd sept ans d'espérance de vie à cause des difficultés du métier"

Quelques centaines de pompiers et de membres des services de secours de toute la Belgique se sont réunis vendredi à Arts-Loi, dans le centre de Bruxelles, pour dénoncer leurs conditions de travail et d'admission à la pension (67 ans en 2030). Ils appellent les autorités politiques à "prendre leurs responsabilités" face à la hausse des agressions et au manque de personnel alors que le nombre d'interventions augmente.