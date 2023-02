Le père de l’agresseur à Bruxelles-Schuman témoigne : “Il a menacé et poignardé des gens avec un couteau, mais c’est uniquement à cause de sa maladie”

Le père de l’assaillant de l’agression à Schuman s’est confié à nos confrères de Het Nieuwsblad, concernant son fils : “Il est bipolaire et prend des médicaments pour cela. S’il les oublie, il panique complètement. C’est ce qui s’est passé lundi. Il a menacé et poignardé des gens avec un couteau, mais c’est uniquement à cause de sa maladie”, explique-t-il. Le Schaerbeekois devrait être hospitalisé, selon son père.

Un appel à une meilleure coopération entre les services de police, le parquet et les services de santé mentale a été demandé de la part du chef de la zone de police de Bruxelles-Nord.

Devant la Commission de la Justice de la Chambre, Olivier Slosse, chef de la police, a déclaré : “Le problème est la communication entre les différents services”.