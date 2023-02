Tout ce petit monde, une quarantaine de personnes, s’est retrouvé il y a quelques jours sous la houlette de Jean-Christophe Peterkenne, le secrétaire général, pour la réunion zéro, tour de chauffe, devant lancer les activités pour 2023. Il y avait là entre autres les socialistes Frédéric Daerden et Willy Demeyer, Christie Morreale et Christophe Collignon. Les libéraux Jeholet, Nikolic, Bacquelaine étaient de la parties, l’Ecolo Philippe Henry, la rectrice de l’ULG ou encore le patron de NoShaq Gaetan Servais ou celui de John Cockerill. Du très beau monde, donc, mais pas de PTB. "On ne prend que des gens constructifs", grince un participant.

Tout se déroulait pour le mieux jusqu’à ce que - stupeur et tremblements - M. Peterkenne propose de fixer l’agenda de la première grande réunion au 8 mars prochain….

"Impossible pour nous autres les écologistes !", s’est alors écriée la ministre Ecolo Sarah Schlitz devant une assistance médusée, "c’est la journée des droits des femmes, nous avons d’autres activités planifiées ce jour-là !".

Aux dernières nouvelles, M. Peterkenne n’a pas l’intention de bouger une réunion planifiée de longue date pour faire plaisir à Ecolo. Qui va donc devoir choisir entre activités liées aux droits des femmes et défense des intérêts liégeois… La vie est cruelle.