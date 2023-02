Zelensky à Bruxelles ces jeudi 9 et vendredi 10 février: de fortes perturbations attendues, voici le plan mobilité (CARTES)

Si le Président ukrainien répond bel et bien à l’invitation des eurodéputés et des 27 comme c’est annoncé, le barnum sécuritaire augmentera d’un cran autour du sommet européen prévu ces 9 et 10 février. Même si les allées et venue de Zelensky pour sa première apparition à Bruxelles depuis le déclenchement de la guerre ne seront bien entendu pas publiques. On imagine la nervosité des autorités bruxelloises inhérente à ce potentiel 2e voyage international depuis l’invasion russe, le premier s’étant déroulé à Washington en décembre 2022.

Quoi qu’il en soit, la circulation sera de toute façon impactée lors du sommet des 27 de cette fin de semaine. Le rendez-vous des chefs d’État est donné au siège du Conseil, rue de la Loi 165. Autour des bâtiments européens du quartier Schuman, l’habituel périmètre de sécurité est donc de mise dès midi ce 9 février. Il concerne :

Rond-point Schuman

Rue Froissart (101 à 143)

Rue de la Loi (entre Schuman et Résidence Palace).

Comme de coutume, certaines rues sont mises en circulation locale :

Rue Archimède entre la rue Stevin et le rond-point Schuman

Avenue de Cortenbergh, entre la rue Stevin et le rond-point Schuman (accès limité lors des passages des escortes – accès autorisé uniquement via l’avenue de la Joyeuse Entrée)

Rue de la Loi, entre l’avenue de la Joyeuse Entrée et le rond-point Schuman

Avenue d’Auderghem, entre la rue Belliard et le rond-point Schuman

rue Breydel

Plus largement, la police déploie un plan mobilité qui concerne toute la zone du parc du Cinquantenaire. Au nord de celui-ci (plan ci-dessous), les accès aux quartiers résidentiels (avenue de la Renaissance) sont réservés à la circulation locale. Le pourtour de l’espace vert se parcourra dans le sens des aiguilles d’une montre. Ainsi, la circulation au sud du parc (avenue des Nerviens) ne se fera que dans un seul sens (de Mérode vers rue Belliard) et l’accès au rond-point Schuman n’est possible que via Cortenbergh. Des contrôles policiers seront dressés à chaque accès du rond-point. Enfin, toutes les perpendiculaires à Cortenbergh depuis la rue Franklin sont mises en circulation locale.

Plan de Mobilité de la zone de police Bruxelles Ixelles pour le sommet européen des 9 et 10 février 2023. ©ZPZ Polbru

La police de la zone Bruxelles-Ixelles, sur la brèche pour ce sommet, rappelle que “la circulation et les stationnements en surface seront strictement interdits dans les périmètres de sécurité”. Attention, n’allez pas cadenasser votre vélo sur le rond-point Schuman ces jeudi et vendredi, car l’interdiction vaut pour tous les véhicules (auto, moto, vélo, trottinette…) sur ces secteurs :

à l’intérieur des périmètres de sécurité ;

dans les rues où seule la circulation locale est autorisée

sur les trajets empruntés par les délégations

chaussée d’Etterbeek, entre la rue Belliard et la rue Van Maerlant

rue Van Maerlant

rue Belliard, entre la chaussée d’Etterbeek et l’avenue d’Auderghem

Pour être complet, sachez que livraison et sortie des sacs d’ordures ménagères sont interdites durant la durée du sommet, de même que l’exploitation des terrasses des horecas du périmètre. Les riverains accrédités, s’ils sont motorisés, peuvent accéder à ce strict périmètre via l’avenue d’Auderghem uniquement. Les piétons, qu’ils soient riverains, employés ou commerçants, doivent se munir d’un laissez-passer fourni par l’employeur.

STIB : le métro Schuman reste ouvert, des bus déviés

Du côté de la STIB, on prévient que la station de métro Schuman reste a priori ouverte durant le sommet européen de ces 9 et 10 février 2023. Cela pourrait changer par ordre de police, évidemment.

Par contre, les bus 12, 21, 36, 56, 60 et 79 ne desservent pas Schuman mais “donnent correspondance à Maelbeek”. Les bus 27, 59 et 80 sont déviés localement place Jourdan. Les arrêts Froissart (bus 21, 27, 36, 59, 60) et Parc Léopold (bus 21) ne sont pas desservis. “Pour prendre votre bus, rejoignez les arrêts Maelbeek (depuis Parc Léopold), Froissart (arrêt provisoire square Jean Rey (bus 27, 36) ou Parc Léopold (chaussée d’Etterbeek, bus 59, 60)”, assure la STIB. Enfin, les bus 59 et 60 direction Bordet Station et Ambiorix sont déviés entre Natation/Varia et Maelbeek par l’avenue du Maelbeek, les 80 direction Porte de Namur sont déviés entre Leman et Jourdan par la rue Belliard.

Dans la station Schuman, les accès vers la rue Froissart, la rue Archimède et le rond-point Schuman sont fermés du jeudi 9 février à 7h au vendredi 10 février. Idem pour l’accès n°4 (Residence Palace). Les accès du côté de la gare SNCB (côté Berlaymont) restent ouverts. L’accès à la station pour les personnes à mobilité réduite se fait par la rue de la Loi, à hauteur du Lex.