Les cyclistes bruxellois toujours plus nombreux à l'heure de pointe matinale

Les statistiques qui en découlent montrent que la pratique du vélo à l'heure de pointe matinale poursuit sa tendance à la hausse, après une forte diminution en 2020. Cette année-là, "la crise sanitaire et les confinements liés à la pandémie de Covid-19 avaient drastiquement réduit les trajets de type domicile-école ou domicile-travail", précise Pro Vélo.

Avec le retour à la normale de la situation sanitaire et l'augmentation significative du recours au vélo l'année dernière, l'ASBL constate que le nombre de cyclistes comptés a quadruplé entre 2010 et 2022.

La rue de la Loi et Merode demeurent les axes les plus fréquentés, avec un millier de cyclistes en moyenne entre 08h00 et 09h00. A l'inverse, les bicyclettes sont plus rares du côté de la Gare de l'Ouest (64) et de la place Emile Bockstael (119), notamment.

Les femmes représentent quelque 40% des cyclistes, en diminution (-2 points de pourcentage) par rapport à 2021. Selon Pro Vélo, il s'agit d'"une légère inflexion dans la tendance à l'augmentation constatée depuis les débuts de l'Observatoire" en 1998.

Les vélos à assistance électrique continuent de gagner du terrain, puisqu'ils représentent désormais plus d'un tiers (36%, en hausse de 6 points de pourcentage) de la flotte matinale des deux-roues, encore dominée par les vélos "classiques" (56%).

Les vélos-cargos et vélos pliants comptent respectivement pour 7%, tandis que les vélos en libre-service Villo! ne dépassent pas 2%.

Parmi les vélos comptés, 13% sont équipés de dispositifs destinés au transport d'enfants.

Dans le peloton, de plus en plus de cyclistes portent un casque. En moyenne, 65% d'entre eux sont casqués (+ 3 points de pourcentage).

Pro Vélo constate par ailleurs que 82% des cyclistes sont correctement éclairés dans l'obscurité. En revanche, un tiers à peine (28%) porte une chasuble fluorescente.

Selon l'ASBL, qui a sondé plus de 400 cyclistes en parallèle aux comptages manuels, la plupart des trajets (74%) sont effectués vers un lieu de travail. En moyenne, les répondants parcourent une distance de 5,9 km. Et si 28% se montrent critiques sur l'infrastructure cyclable, près de la moitié (48%) se disent satisfaits.

Lors des deux dernières années, un sondé sur cinq affirme avoir eu au moins un vélo volé et un tiers (32%) avoir connu un accident.

En 2021, le nombre de cyclistes observés entre 08h00 et 09h00 du matin avait grimpé de 10,5% par rapport à l'année précédente.