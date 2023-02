"Le transfert modal semble être en train de progresser peu à peu. Nous constatons que les visiteurs et les navetteurs se déplacent de plus en plus par d'autres moyens (que la voiture, NDLR), et que Bruxelles continue de séduire les visiteurs nationaux et étrangers. Par exemple, nous avons pu accueillir 3,6 millions de visiteurs lors de la dernière édition de Plaisirs d'Hiver : nous avons ainsi pu accueillir plus de visiteurs de l'extérieur de Bruxelles tout en subissant beaucoup moins de problèmes", a affirmé jeudi via communiqué l'échevin bruxellois de la Mobilité Bart Dhondt.

Les comptages indiquent moins de voitures qui traversent le centre et davantage de cyclistes, ajoute la Ville. Celle-ci avance des comptages du 8 novembre dernier (un mardi hors congé scolaire pour les deux communautés), le matin (entre 8h00 et 9h00) et en fin de journée (de 17h00 à 18h00).

Par rapport à un jour similaire un an auparavant (le 21 octobre 2021, un jeudi), il y a eu une diminution de 16% du trafic automobile sur les carrefours de la Petite Ceinture (30 points de comptage), et de 19,2% à l'intérieur du Pentagone (44 points de comptage).

Le changement vers moins de transit automobile à travers le centre semble donc se mettre en place. Il y a eu parallèlement une augmentation de la circulation à vélo aux mêmes points de comptage: +23 % à l'heure de pointe du matin, et +13 % à l'heure de pointe du soir, selon la Ville de Bruxelles.