Stade de l'Union St-Gilloise: ce n'est plus le moment de tergiverser, selon Christophe De Beukelaer (Les Engagés)

Après quatre ans d'échanges sans résultat, le dossier est passé dans les mains de la Région bruxelloise.

Pour le Président des Engagés Bruxelles, Christophe De Beukelaer, le gouvernement régional a une obligation de résultat en regard des enjeux sportifs, économiques et culturels.

Cependant, en raison du blocage entre PS et Ecolo au sein du gouvernement, les Engagés craignent que la reprise en main annoncée par la Région ne soit que de la poudre aux yeux.

"Nous voulons éviter que Pascal Smet et Rudi Vervoort se cachent derrière le refus de Forest pour constater l'échec. Ils doivent à la fois négocier avec la commune et explorer toutes les autres options, y compris celle du Marien. Ils ont tous les outils patrimoniaux et urbanistiques dans leurs mains pour aboutir à une solution. Nous leur demandons de mettre la même créativité qu'ils ont pour le Fuse -ndlr la boîte de nuit temporairement fermée- au service de l'USG", a poursuivi Christophe De Beukelaer.

Selon lui, les supporters et les investisseurs perdent patience.

Le chef de file des Engagés à Bruxelles a lancé un ultimatum au gouvernement régional. Pour le 30 juin, une décision sur la localisation du stade à Bruxelles doit être prise, a-t-il insisté.

"La gestion du collège communal de Forest et l'ambiguïté de la bourgmestre sont d'un amateurisme affligeant. On ne peut prétendre vouloir aller de l'avant sans jamais mettre un partenaire aussi important en confiance", a-t-il encore dit.