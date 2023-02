Le projet de "patrouilles sociales" ne fait pas l'unanimité à Bruxelles

"Depuis la restructuration de la zone initiée en 2014, les citoyens Bruxellois ont de plus en plus de mal à croiser des policiers dans leurs quartiers. Pourtant, cette réforme avait pour but de renforcer la proximité en centralisant le personnel au sein de brigades territoriales d'intervention", dénonce le syndicat. "Les commissariats de quartiers ont été vidés de leur personnel pour ne laisser que quelques inspecteurs de quartier qui ont dû reprendre de nombreuses tâches administratives et opérationnelles au détriment de leur fonction principale: la proximité!"