Les services d’urgence bruxellois en grève dès ce mardi, des embarras de circulation à prévoir à Bruxelles

Covid, inondations, canicule. Les dernières années ont usé le service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) de la région de Bruxelles-capitale, qui est “dans une situation jamais vue depuis 35 ans”, poursuit le syndicaliste. Eric Labourdette annonce un mouvement social “beaucoup plus suivi que le 27 janvier”, où 65 % des effectifs s’étaient arrêtés. “Et ils vont aller au finish, parce que là, ils sont à bout. C’est la huitième ministre que je rencontre, et c’est la première qui n’est pas au kern. C’est dire que la sécurité civile n’est pas une priorité de ce gouvernement.”

Ce mardi 07 mars de 10h à 14h une manifestation traversera #Bruxelles.

Des embarras de circulation sont à prévoir, nous vous conseillons d’éviter les secteurs suivants: Parvis Sainte-Gudule, rue de Ligne, place du Congrès, rue du Congrès, bld du Régent et le carrefour Arts-Loi. pic.twitter.com/PH2todjeJf — PolBru (@zpz_polbru) March 6, 2023