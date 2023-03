Crise de l'accueil : Molenbeek a pris en charge 168 demandeurs d'asile qui campaient sur le pont

Pour les 27 restantes, précise la bourgmestre, il s'agit de personnes qui ne se trouvaient pas aux abords du canal lors de l'évacuation mais dont un collectif d'avocats a attesté auprès de la commune qu'elles logeaient régulièrement dans le camp. Celles-ci ont été invitées par Fedasil à rejoindre un centre d'accueil dès la semaine prochaine. Mme Moureaux n'était pas en mesure d'indiquer où vivait cette petite trentaine dans l'intermède.

L'ensemble des exilés évacués (principalement des Afghans, mais aussi des Érythréens, Yéménites, Togolais, Iraniens, Palestiniens ou encore Camerounais) ont bénéficié d'un check-up médical, effectué par quatre médecins. Au total, 56 pathologies différentes ont été découvertes parmi ce public particulièrement précaire, dont 12 sévères. Trois personnes souffraient notamment de tuberculose. Par contre, aucun cas de diphtérie n'a été recensé, a remarqué la maïeure, médecin de formation. Parmi les autres affections, la gale, des problèmes dermatologiques, ORL ou pneumologiques non-urgents ont été détectés, ainsi que des troubles du sommeil ou encore des caries.

Sans contrôle médical prévu, une première opération de relogement programmée pour le 20 février n'avait pas pu aboutir, a précisé Mme Moureaux.

Alors que la prise en charge médicale constitue un des seuls droits inconditionnels garantis, "je dois dire que notre service de santé au service des personnes (exilées) fonctionne assez bien: celles qui ont des problèmes de santé ont régulièrement consulté", relève la bourgmestre.

L'opération a mobilisé une centaine de personnes au total: des fonctionnaires de la commune et de la Région bruxelloise, de la police, de la Stib (pour l'évacuation par bus), de Fedasil, du centre sportif molenbeekois mis à disposition et du personnel médical. "Notre commune n'aurait pas pu venir seule en aide à ces personnes", ponctue Catherine Moureaux, soulignant la "très bonne collaboration" pour cette opération "avec les cabinets de la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Nicole de Moor et du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort", ainsi que l'aide des associations, "qui ont délivré des centaines de repas".

"La vocation de ce dispositif était de reloger avec dignité les personnes qui étaient sur le pont cette semaine. C'est la fin de l'opération", a conclu Catherine Moureaux, qui n'envisage pas de "rallonges". "Il faut rétablir la sécurité" sur le pont et ses alentours, alors que le débordement des tentes sur le trottoir et la piste cyclable posait des questions de sécurité.

Mardi, après l'évacuation, le mouvement citoyen 'Stop à la crise de l'accueil' avait indiqué qu'une quarantaine de personnes ne disposaient pas de solution de logement. En l'absence d'alternative, un bâtiment vide de l'avenue du Port a été utilisé pour leur offrir un abri. "Il n'y a pas de sanitaires ni d'eau courante, mais c'est mieux que de rester dehors sous la neige", a estimé un bénévole mercredi.

À cette situation, la bourgmestre a répondu que l'opération de relogement a été calibrée en fonction d'une liste tenue par les services communaux sur place, avec une certaine flexibilité pour accueillir aussi ceux qui n'étaient pas recensés mais se trouvaient dans le camp. "Nous avons donné la chance à tous ceux qui étaient sur le pont de rejoindre volontairement des structures d'accueil", souligne-t-elle.

"La problématique de l'asile est réelle. Les procédures d'accueil sont trop longues et la Belgique est en infraction" avec le droit à l'asile. L'État a en effet été condamné à quelque 4.500 reprises l'an dernier pour ne pas avoir procuré un accueil à des demandeurs d'asile. "Nous faisons notre part et bien plus que notre part", a répondu la dirigeante socialiste. La crise actuelle est "loin d'être terminée et c'est très grave" mais "c'est la responsabilité du fédéral d'amener des solutions structurelles".