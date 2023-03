Multiplication des cambriolages dans les Marolles à Bruxelles : "C’est un massacre"

Depuis janvier 2022, le quartier essuie environ cinq vols par mois selon le bourgmestre, pour un total d’une septantaine de vols. Au conseil communal, lundi dernier, le conseiller communal des Engagés, Didier Wauters s’essayait même à dresser une liste non-exhaustive… Fin décembre la vitre du Wine bar de la rue haute a été brisée, et ses portes enfoncées. Le 23 janvier, en plein après-midi, deux hommes encagoulés sortent d’un fourgon pour dérober des outils de chantier dans l’atelier du Comptoir, rue Blaes.

Un bronze (trop) facilement retrouvé

Dans la même rue, le célèbre antiquaire Jonathan Cohen a été victime d’un vol avec bris de vitrines, la nuit du 17 au 18 février. Une semaine plus tard, c’est au tour de D +, une boutique design dans la même rue. L’Horeca n’est pas oublié non plus, puisque le réservoir a été victime d’une tentative de vol il y a peu, au même titre que l’agent immobilier de la rue Saint-Ghislain. Bref, les commerçants s’inquiètent, et les voleurs courent toujours. C’est le bourgmestre qui le dit, ces dernières semaines, deux personnes ont été interpellées pour recel, les deux ont été relaxées.

Il s’agissait peut-être là d’un voleur de bronze chez un jeune antiquaire du quartier qui préfère ne pas parler à découvert. Vers 6h du matin, sa fenêtre vole en éclats, un bronze disparaît… Avant d’être retrouvé à la mi-journée, à 650 mètres de là, galerie des Minimes ! L’homme qui a revendu le bronze dérobé s’est présenté avec une carte d’identité thaïlandaise, et est donc connu du commerçant floué.

En dépit de voir les enquêtes de police avancer à une vitesse qui les satisfait, les antiquaires des Marolles s’organisent. Un groupe WhatsApp est créé, sur lequel fleurissent quotidiennement ou presque des témoignages, des photos ou des vidéos de surveillance. Pourtant, la Brigade Anti-Agression a augmenté ses rondes dans le quartier, “nous avons concentré nos actions sur le quartier de la Querelle avec un grand nombre d’interpellations pour du trafic de drogue, mais il faut aussi mettre le paquet là-dessus”, concédait lundi soir le bourgmestre Philippe Close (PS).

Un coup d’avance sur la police

Revenons un instant sur le dossier du bronze volé, et mystérieusement facilement retrouvé. Peu après l’évènement, nouveau cambriolage, nouveau bronze volé. Encore une fois, le bien est proposé à l’antiquaire de la galerie des minimes, qui prend la peine cette fois d’appeler la police discrètement mais son interlocuteur sent le piège et prend la poudre d’escampette.

La pègre n’épargnera pas non plus Serge Baumans, gérant d’une véritable caserne d’Ali Baba de la rue Blaes. L’homme a été victime d’au moins quatre tentatives de vol en six mois, pour plusieurs milliers d’euros de pertes. Dans la mémoire de ses caméras de surveillance, un véritable florilège de tentatives de vols et de cambriolages. Certains attendent la nuit pour forcer le rideau de fer et tenter de s’introduire dans le commerce. D’autres, plus téméraires, viennent jusqu’à voler dans le portefeuille, en plein jour, du commerçant alors que celui-ci est occupé avec des clients.

Monsieur Baumans a alors transféré les images à la police, mais s’étonne de revoir, quelques semaines plus tard, le voleur dans sa boutique pour réitérer le geste. L’antiquaire a essayé de l’y enfermer avant que le suspect ne s’en rende compte, prenne ses jambes à son cou avec un complice, saute dans un SUV allemand noir et prenne la fuite.

Si la police a également procédé à des interpellations pour un home-jacking, un flagrant délit de vol dans une voiture, un autre d’une voiture, et un autre avec violence, les commerçants voient les clients déserter le quartier. Pour une antiquaire et riveraine, “c’est un massacre”.