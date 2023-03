"Du jamais vu en 50 ans”, la grève des pompiers bruxellois très suivie ce vendredi : “C’est exceptionnel. Il va falloir faire des choix stratégiques”

À force de battre le rappel, la situation s’est légèrement améliorée ce midi. “Pour le moment, 21 ambulances sur 31 d’ordinaire circulent, dont une petite dizaine de la Croix-Rouge”, détaille le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. “Nous disposons de quatre autopompes sur 11.” Chênaie reste fermée, le territoire est couvert par les postes d’Anderlecht et de Delta ; Paul Brian disposait de deux ambulances mais pas d’autopompe, Delta de trois ambulances et d’une auto-échelle, UCL d’une ambulance, etc.

”La situation est catastrophique”

Le permanent SLFP Eric Labourdette, juge “la situation est catastrophique”. “Sur un incendie, on envoie deux autopompes. Ici, seules quatre sont disponibles sur l’ensemble du territoire régional ! Les secteurs Schaerbeek et Uccle sont totalement dégarnis. Il faut vraiment espérer qu’il ne se passe rien ces prochaines 24 heures, ni même ce week-end car la grève va se poursuivre.”

Walter Derieuw ne déjuge pas le syndicaliste. “La situation est exceptionnelle. En cinquante ans, ça n’était jamais arrivé”, reconnaît-il. La situation est telle que le Service d’incendie et d’aide médicale urgente bruxellois (Siamu) pourrait devoir faire appel aux pompiers du Brabant flamand (est et ouest) et du Brabant wallon en cas de gros pépin.

”Il va falloir faire des choix stratégiques”, poursuit le porte-parole. Alors que le territoire régional est en alerte 1722 (intempéries), il est peu probable que les pompiers sortent pour déboucher des avaloirs. “Nous n’avons pas d’intervention pour l’instant mais si la situation ne présente pas de danger pour les personnes, je ne vois pas l’utilité de sortir. Mieux vaut réserver nos moyens pour les interventions les plus importantes, où des vies humaines sont en jeu.”

Une réserve de recrutement ouverte en urgence

Lundi, le SLFP réunira une assemblée générale du personnel. La CGSP, qui n’est plus en grève, se joindra à l’AG. Sera alors décidée, selon le vote des pompiers, de la suite des événements. “Le gouvernement fédéral se fout royalement qu’il n’y ait pas de pompiers dans les casernes bruxelloises. Nous n’avons reçu aucune réponse du Premier ministre Alexander De Croo. La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden ne répond à rien. Faut-il qu’il y ait un drame pour que les choses bougent !”

Pour mémoire, les pompiers demandent plus d’effectifs, plus de moyens et s’opposent à la retraite à 67 ans. Ils ont été entendus en partie hier. La ministre de l’Intérieur a en effet ouvert, en urgence, une nouvelle réserve de recrutement pour le Siamu bruxellois avant la fin de l’année.