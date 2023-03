Bruxelles: le dernier centre de vaccination contre le Covid-19 ferme ses portes

Selon la CoCom, les indicateurs épidémiologiques ne justifient plus le maintien d'un dispositif de vaccination de masse. Par ailleurs, l'offre de vaccination disponible en première ligne (médecin généraliste, pharmacie, maisons médicales et centres médicaux) répond aux besoins actuels de la population.

Le centre de vaccination du Boulevard Pacheco avait ouvert ses portes le 2 février 2021. C'était le premier en Belgique. La gestion et l'organisation quotidienne du centre a été assurée par la Clinique Saint-Jean, située à proximité.

Outre l'accueil du public, le centre Pacheco a également joué un rôle stratégique en tant que plateforme logistique pour la région. Les doses de vaccins y ont été regroupées avant leur expédition vers les autres points de vaccination ou la distribution aux équipes de vaccination mobiles.

Dans le contexte de la fin de pandémie, la vaccination contre le Covid-19 reste une étape importante pour se protéger de ce virus. Plusieurs solutions se présentent donc aux Bruxellois et Bruxelloises pour se faire vacciner, a enfin souligné la CoCom, dans un communiqué. Les informations pratiques se trouvent sur le site coronavirus.brussels. Le call center reste ouvert via le numéro 02/214.19.19.

En Wallonie, les centres de vaccination contre le coronavirus sont fermés depuis le 24 décembre. La vaccination reste toutefois possible via les médecins généralistes et les plus de 650 pharmacies partenaires.

En Flandre, le dernier centre a fermé ses portes à Peer, dans le Limbourg, le 29 décembre. Dans le nord aussi, les soignants de première ligne ont pris le relais de la vaccination.